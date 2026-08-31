Maru Campos apuesta por unidad de fuerzas políticas contra Morena en 2027

Lunes 31 de agosto de 2026

La gobernadora Maru Campos Galván manifestó que espera que distintas fuerzas políticas puedan construir un frente común rumbo a las elecciones de 2027 para competir contra Morena.

La declaración se dio luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, señalara que el PAN necesitará del priismo para obtener buenos resultados electorales el próximo año.

Campos recordó que en la elección de 2021 el PAN compitió por la gubernatura de Chihuahua acompañado únicamente por el PRD y consiguió la victoria.

Sin embargo, de cara al proceso electoral de 2027, la mandataria se mostró favorable a buscar acuerdos y sumar fuerzas políticas.

La definición de una eventual alianza dependerá también de las dirigencias nacionales y estatales de los partidos involucrados, mientras comienzan a configurarse las candidaturas para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.