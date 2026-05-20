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Miércoles 20 de mayo de 2026

Maru Campos asegura que Chihuahua “seguirá resistiendo” ante el centralismo federal

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó que su administración continuará resistiendo frente a las decisiones del Gobierno Federal y de los poderes dominados por Morena, incluso “así nos quieran colgar del asta bandera del Zócalo” de la Ciudad de México.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal sostuvo que los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional han enfrentado un constante “menoscabo de las instituciones” y la eliminación de herramientas que anteriormente fortalecían a los estados y municipios.

“Hemos estado resistiendo durante los últimos años”, expresó Campos, al señalar acciones como el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la eliminación de amparos y la desaparición de fondos federales destinados a seguridad pública.

La gobernadora aseguró que Chihuahua continuará defendiendo sus facultades y atendiendo responsabilidades que, afirmó, corresponden al Gobierno Federal, como el fortalecimiento del sistema de salud, la atención a personas migrantes y el apoyo educativo en comunidades vulnerables.

“Vamos a seguir resistiendo con toda la fuerza y toda la disposición. Nadie nos va a parar”, declaró.

Campos también señaló que Chihuahua mantiene un esquema de mando único en 17 municipios, donde la Policía Estatal asume directamente las tareas de seguridad, estrategia que consideró necesaria ante los retos en materia de violencia y crimen organizado.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno Federal y Morena “están muy lejos” de comprender las necesidades de Chihuahua, no solo por la distancia geográfica, sino por las condiciones particulares que enfrenta la entidad.

La mandataria destacó además que, pese a las dificultades, su gobierno mantiene acciones en materia de seguridad y fortalecimiento institucional para beneficio de las y los chihuahuenses.

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