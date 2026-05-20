Maru Campos asegura que enfrentará juicio político “hasta donde tope”

Miércoles 20 de mayo de 2026

La gobernadora de Maru Campos afirmó que no dará un paso atrás ante el proceso de juicio político impulsado por Morena y aseguró que continuará al frente del Gobierno del Estado pese a las presiones políticas provenientes del ámbito federal.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal sostuvo que enfrentará cualquier escenario “hasta donde tope”, al señalar que es “una mujer de una sola pieza” y que seguirá defendiendo a Chihuahua.

Campos Galván descartó haber recibido algún citatorio por parte de la Fiscalía General de la República y rechazó la posibilidad de abandonar el cargo, al tiempo que acusó una estrategia sistemática para debilitar a los gobiernos de oposición.

En sus declaraciones, la titular del Ejecutivo estatal enumeró diversas acciones del Gobierno Federal que, a su juicio, han afectado a Chihuahua, entre ellas la eliminación de fondos de seguridad, recortes a programas en la Sierra Tarahumara y decisiones relacionadas con el manejo del agua y temas sanitarios.

Asimismo, destacó resultados en materia de seguridad pública y aseguró que durante su administración se ha logrado una reducción en los homicidios registrados en la entidad, en comparación con sexenios anteriores.

Sobre la manifestación realizada recientemente por Morena en la capital del estado, Maru Campos criticó la participación de actores políticos como Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, a quienes acusó de promover confrontación y división política.

Finalmente, la gobernadora aseguró que continuará trabajando por las y los chihuahuenses y confió en que el Partido Acción Nacional fortalecerá el respaldo a sus gobernadores frente al contexto político nacional.