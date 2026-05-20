El Estado

20.46°C

Lluvia Ligera

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 20 de mayo de 2026

Maru Campos asegura que enfrentará juicio político “hasta donde tope”

La gobernadora de Maru Campos afirmó que no dará un paso atrás ante el proceso de juicio político impulsado por Morena y aseguró que continuará al frente del Gobierno del Estado pese a las presiones políticas provenientes del ámbito federal.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal sostuvo que enfrentará cualquier escenario “hasta donde tope”, al señalar que es “una mujer de una sola pieza” y que seguirá defendiendo a Chihuahua.

Campos Galván descartó haber recibido algún citatorio por parte de la Fiscalía General de la República y rechazó la posibilidad de abandonar el cargo, al tiempo que acusó una estrategia sistemática para debilitar a los gobiernos de oposición.

En sus declaraciones, la titular del Ejecutivo estatal enumeró diversas acciones del Gobierno Federal que, a su juicio, han afectado a Chihuahua, entre ellas la eliminación de fondos de seguridad, recortes a programas en la Sierra Tarahumara y decisiones relacionadas con el manejo del agua y temas sanitarios.

Asimismo, destacó resultados en materia de seguridad pública y aseguró que durante su administración se ha logrado una reducción en los homicidios registrados en la entidad, en comparación con sexenios anteriores.

Sobre la manifestación realizada recientemente por Morena en la capital del estado, Maru Campos criticó la participación de actores políticos como Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, a quienes acusó de promover confrontación y división política.

Finalmente, la gobernadora aseguró que continuará trabajando por las y los chihuahuenses y confió en que el Partido Acción Nacional fortalecerá el respaldo a sus gobernadores frente al contexto político nacional.

Asegura FGR camión de pasajeros con más de 20 mil pastillas de fentanilo en carretera Ahumada-Juárez

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Dictan prisión preventiva a mujer acusada de homicidio en la colonia Juan Escutia

Adán Galicia entrega apoyo deportivo al equipo de béisbol Rayitas

Ampliará IMSS capacidad hospitalaria en Chihuahua con nuevos proyectos

Empeora sequía en 19 municipios de Chihuahua; mejora en zona fronteriza
Estadio Monterrey, una joya mundialista con vista al Cerro de la Silla
Adán Galicia entrega apoyo deportivo al equipo de béisbol Rayitas
Sheinbaum reprocha a Estados Unidos falta de extradiciones solicitadas por México
Participa regidora Isela Martínez en sesión de Red Emprende Chihuahua
OMS reporta 130 muertes por brote de ébola en Congo
Rusia inicia maniobras nucleares masivas en medio de tensiones por guerra en Ucrania
SRE defiende solicitud de más pruebas en procesos de extradición relacionados con caso Rocha Moya

Municipios

Más Noticias

Imputan a expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por caso Plus Ultra
Legisladores del PAN respaldan a Maru Campos tras marcha de Morena
Ojinaga registra la temperatura más alta de Chihuahua con 38.3 grados