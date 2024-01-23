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Lunes 5 de octubre de 2026

Maru Campos confirma que acompañará a Marco Bonilla en toma de protesta en Juárez

La gobernadora Maru Campos Galván confirmó que asistirá a la toma de protesta de Marco Bonilla Mendoza como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, acto que se realizará el próximo sábado 10 de octubre en Ciudad Juárez.

La presencia de la mandataria también había sido anunciada previamente por la dirigencia estatal del PAN.

Campos expresó su respaldo al aún alcalde de Chihuahua y reconoció el trabajo que realizó al frente de la administración municipal, al señalar que mantuvo una visión de gobierno basada, desde su perspectiva, en valores humanistas.

“Marco ha sido un hombre que cuando salí de la Presidencia Municipal le pedí de manera muy emotiva que cuidara al municipio de Chihuahua y él y su equipo lo han hecho”, expresó la gobernadora.

La mandataria también reconoció el trabajo realizado por Bonilla y su esposa, Karina Olivas, en distintos proyectos desarrollados durante la administración municipal.

Campos afirmó que acompañará a Bonilla en esta nueva etapa política y le deseó éxito en las actividades que emprenda tras su salida de la Presidencia Municipal.

La toma de protesta está programada para el 10 de octubre en Ciudad Juárez y contará también con la presencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, así como de la dirigencia estatal encabezada por Daniela Álvarez.

El acto formalizará el nombramiento de Bonilla como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, una figura partidista que el PAN ha comenzado a utilizar como parte de su organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

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