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Miércoles 29 de abril de 2026

Maru Campos cuestiona citatorio del Senado y alude a “lista roja” de EUA

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció sobre las recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra figuras de la política mexicana y cuestionó la invitación que recibió para comparecer en el Senado de la República.

Durante declaraciones públicas, la mandataria señaló que quienes promovieron su comparecencia forman parte de una “lista roja” del gobierno estadounidense, en referencia a las recientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

“¿Cómo iba yo a ir a comparecer con una reunión de trabajadores del Senado? Quienes iban a hacer comparecer a la gobernadora de Chihuahua están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos dando cuenta quién es quién”, expresó.

La invitación fue realizada por comisiones del Senado relacionadas con Puntos Constitucionales y Seguridad, en el contexto de los hechos vinculados al desmantelamiento de un narcolaboratorio en territorio chihuahuense, caso que ha generado atención a nivel nacional.

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos solicitó el pasado 28 de abril la detención con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, lo que ha intensificado el debate político en torno a la seguridad, la cooperación bilateral y la rendición de cuentas.

Las declaraciones de la gobernadora se dan en medio de un ambiente de tensión institucional, donde se entrelazan investigaciones en curso, señalamientos internacionales y diferencias entre actores políticos sobre el manejo de estos casos.

Gobernador, senador y alcalde: políticos de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

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