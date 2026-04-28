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Martes 28 de abril de 2026

Maru Campos designa a Francisco Sáenz como encargado de la Fiscalía en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, nombró a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en tanto se realiza el proceso para designar al titular definitivo de la dependencia.

La designación se efectuó con fundamento en el artículo 93, fracción XL, de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo 13 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el documento oficial, la mandataria instruyó al funcionario a conducirse bajo los principios del servicio público.

Sáenz Soto asumirá funciones de manera inmediata y permanecerá en el cargo de forma temporal, hasta que se concrete el nombramiento del nuevo fiscal conforme al procedimiento legal correspondiente.

El ahora encargado del despacho se desempeñaba previamente como vicefiscal y participaba de manera constante en la Mesa de Seguridad, además de representar a la institución en distintos eventos.

De acuerdo con el proceso establecido, el Poder Ejecutivo deberá enviar una terna al Poder Legislativo, donde las y los diputados serán responsables de elegir al nuevo titular de la Fiscalía.

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