El Estado

6.57°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de noviembre de 2026

Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno

La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana la Mesa Estatal de Construcción de Paz, con la presencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno quienes revisaron temas relacionados con la seguridad y la coordinación institucional en Chihuahua.

Luis Aguirre, secretario de Seguridad Pública del Estado informó que, como parte de las acciones estratégicas realizadas, se arrestó a 149 generadores de violencia, se aseguraron 32 vehículos (15 con reporte de robo), 1.1 kilos de drogas, 3 armas de fuego, 254 municiones y 8 cargadores.

Además se desplegaron elementos con operativos terrestres y aéreos en los territorios de Coyame, Temósachic, Santa Bárbara y Uruachi, que arrojaron como resultado la recuperación de seis vehículos con reporte de robo y el arresto de dos personas armadas.

Por su parte Gilberto Loya, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, dijo que fueron activados los mecanismos de coordinación para prevenir fraudes a través de medios socio-digitales, de los cuales, actualmente tienen 622 casos en investigación.

Explicó que, ante las ofertas del Buen Fin, aumenta el riesgo de este tipo de estafas, por lo que llamó a la población a estar atenta y evite poner en riesgo el patrimonio de su familia.

La mandataria estatal instruyó a quienes encabezan las distintas corporaciones, a continuar con este tipo de acciones para garantizar la tranquilidad de la población.

En la sesión estuvieron presentes Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Mayra Chávez, delegada federal de Programas para el Desarrollo, de la Secretaría de Bienestar y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También asistieron Gaudencio Ramos, jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional en Chihuahua y el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar.

De manera virtual participaron Andrea Guzmán, representante de la delegación de la Fiscalía General de la República y Alejandro Gómez Vargas, comandante de la 42 Zona Militar.

Revela Profeco cuáles son los mejores impermeabilizantes de cinco años

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Diego Fernández de Cevallos cuestiona acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

El Jefe Diego señala el contraste entre las acusaciones contra personajes de oposición y la falta de investigaciones contra figuras cercanas al gobierno federal.

“Chihuahua no se entrega”: Maru Campos rechaza versiones sobre acercamiento con Morena

Sheinbaum insistirá en reforma electoral después de las elecciones de 2027

Fundación Telmex-Telcel realiza 2 mil 500 cirugías gratuitas de cataratas en cuatro días
Firma SSPE convenio con aseguradoras para agilizar atención de accidentes y liberación de vialidades
Marina asegura una tonelada de cocaína y detiene a seis personas frente a costas de Guerrero
Refuerza SSPE acciones preventivas durante el Buen Fin 2026
Proyecta Buen Fin 2026 ventas por 235 mil millones de pesos y participación de 200 mil negocios
Trump reconoce excesos en deportaciones y abre la puerta a negociar con demócratas
Mantendrá frente frío número 4 mañanas frías y posibilidad de lluvias en algunas regiones de Chihuahua
Suma Marco Bonilla liderazgos políticos a su proyecto rumbo a 2027

Municipios

Más Noticias

Plantea Joss Vega convertir en obligación legal la protección de adultos mayores en invierno
Caen acciones de Nvidia tras investigación sobre presunto espionaje a su director ejecutivo
¿Te llegó muy caro el recibo de luz? CFE explica cómo reclamar cobros excesivos