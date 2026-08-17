Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz

Lunes 17 de agosto de 2026

La gobernadora Maru Campos presidió esta mañana en Palacio de Gobierno la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que instruyó a mantener el rumbo de la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad, para continuar con la reducción de los índices delictivos.

Durante la sesión, la mandataria recalcó que los esfuerzos que se han realizado en este rubro durante su administración han dado resultados, con la disminución histórica de diferentes delitos, entre ellos el homicidio doloso.

Destacó que esto es posible gracias a la colaboración interinstitucional permanente que se impulsa en Chihuahua, donde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional coordinan labores en beneficio de las familias.

En este sentido, llamó especialmente a mantener el trabajo conjunto en toda la franja fronteriza, con la finalidad de evitar que las organizaciones criminales crezcan en la región.

El encargado de despacho de la FGE, Francisco Sáenz, presentó el reforzamiento en la estrategia para inhibir el delito de extorsión en Ciudad Juárez, donde se ha logrado además una disminución en la cifra de homicidios dolosos.

Asimismo, mostró las estadísticas más relevantes de la última semana en cuando a detenciones, carpetas judicializadas y órdenes de aprehensión ejecutadas.

Por su parte, el titular de la SSPE, Gilberto Loya, detalló que del 12 al 16 de agosto se registraron 112 personas detenidas, aunado al decomiso de armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores y diversos tipos de estupefacientes.

A la reunión también asistieron Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; el general de Brigada de Estado Mayor Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; la representación de la 5/a Zona Militar y, de manera virtual, el general de Brigada de Estado Mayor David López, comandante de la 42/a Zona Militar.

Además, acudieron Rafael Mata, de la delegación de Programas para el Bienestar; y Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.