El Estado

14.88°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Seguridad

La gobernadora Maru Campos encabezó este día, las actividades de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que autoridades de los diferentes niveles de Gobierno revisaron avances y las estrategias en la materia.

Durante el encuentro, se analizaron indicadores relacionados con la incidencia delictiva en la entidad, a fin de dar continuidad a las acciones implementadas para mantener la tranquilidad en las distintas regiones del estado.

Se informó que no se registraron incidentes mayores durante la manifestación conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, y se destacó la importancia de la colaboración permanente entre corporaciones estatales, federales y municipales.

A la sesión acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el general de Brigada jefe del Estado Mayor de la 5ª. Zona Militar, Edilberto Jasso Godoy; el fiscal federal Victorino Porcayo Domínguez y el mayor Wilber Torrez Salazar, de la Guardia Nacional en Chihuahua.

También, estuvo presente el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila, Rafael Mata de la delegación para Programas de Bienestar en el estado y, de manera virtual, el coronel Marcelino Valdovinos.

Trump critica a México por violencia de cárteles; Sheinbaum llama a mantener “cabeza fría”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Ordenan reabrir investigación contra agentes de la Policía Estatal por presuntas irregularidades
Denuncian acoso sexual y laboral en Seguridad Pública de Parral
Condenan a mexicano a 7 años de prisión por tráfico de armas hacia México
Entrega SDR más de 40 mil árboles frutales del programa Cuenta Conmigo en el Campo
Detienen en Chihuahua a presunto implicado en desaparición forzada
Morena perfila candidaturas en Chihuahua; Pérez Cuéllar suena para la gubernatura
Regidores del PAN y PRD entregan papa y apoyos en más de 12 colonias
Multan a organizadores de concierto por interpretación de narcocorridos en el Polifórum de Santa Rita

Municipios

Más Noticias

CBP muestra avances en la construcción del muro fronterizo entre Arizona y Sonora
Instala Secretaría de Salud puestos fijos de vacunación contra el sarampión en Parral, Chihuahua y Juárez
Sicarios matan a dos hombres en centro de rehabilitación de Tijuana