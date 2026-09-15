Maru Campos encabeza su último Grito de Independencia como Gobernadora de Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

La Gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó este martes los festejos por el CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México, en lo que representa su último Grito de Independencia como titular del Poder Ejecutivo estatal.

Miles de chihuahuenses se congregaron en el Centro Histórico de la capital para participar en la tradicional celebración patria, cuyo programa tuvo como escenario principal la Plaza del Ángel.

De acuerdo con un corte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizado a las 21:40 horas, aproximadamente 21 mil 500 personas se encontraban reunidas en el primer cuadro de la ciudad. Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal estimó una asistencia de alrededor de 22 mil ciudadanos.

La celebración incluyó un amplio programa artístico y cultural, con la participación de Joss Favela y Ramón Ayala, además de otros artistas y agrupaciones regionales.

Para el desarrollo de los festejos se desplegó un operativo coordinado entre autoridades estatales y municipales, con presencia de elementos de seguridad, Protección Civil, Bomberos y servicios de emergencia.

La ceremonia tiene un significado particular al tratarse del último Grito de Independencia encabezado por Maru Campos como gobernadora de Chihuahua, antes de la conclusión de su administración en 2027.