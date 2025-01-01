Maru Campos, entre las mejores gobernadoras del país: destaca en desempeño y transporte público

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se posicionó entre los mejores mandatarios del país en la más reciente Evaluación de Gobernadores diciembre 2025, realizada por Rubrum, destacando en rubros como desempeño general, cercanía con la población y servicios públicos.

Quinto lugar nacional en desempeño general: Chihuahua obtuvo una calificación de 7.79, ubicando a Campos entre los cinco primeros gobernadores a nivel nacional.

Séptimo lugar en seguridad pública: El estado alcanzó una calificación de 6.00, por encima de la media nacional.

Quinto lugar en cercanía con la población: La gobernadora recibió una calificación de 7.3, reflejando percepción positiva en su contacto con los ciudadanos.

Quinto lugar en transporte público: Chihuahua destacó en calidad y eficiencia del transporte con una calificación de 6.5, siendo el rubro mejor evaluado.

Sistema de salud: El estado se ubicó en la posición 14, con calificación de 5.21, señalando un área con oportunidad de mejora.

Estos resultados mantienen a Maru Campos entre los gobernadores con mayor aprobación ciudadana, según el estudio de Rubrum.