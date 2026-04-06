Maru Campos exige al Gobierno Federal resolver bloqueo de transportistas; acusa afectaciones económicas y “doble discurso” de la 4T

Lunes 6 de abril de 2026

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llamó este lunes al Gobierno Federal a intervenir de inmediato para solucionar el bloqueo de transportistas en carreteras y casetas del estado, al advertir que la protesta paralizó la actividad económica y afectó el tránsito de mercancías.

Campos señaló que la manifestación —realizada este lunes— corresponde a demandas que competen directamente a la federación.

“Son peticiones que le competen al Gobierno Federal y esperamos una pronta solución, porque obviamente detiene toda la actividad económica del estado”, afirmó.

Crítica a la Cuarta Transformación

La gobernadora también lanzó un mensaje crítico hacia la administración federal, al señalar que existe un “doble discurso” dentro de la llamada Cuarta Transformación.

“Tenemos gente muriéndose de hambre, niños y adultos mayores violentados; tenemos problemas en el país y siguen hablando de austeridad”, expresó al referirse a la política federal de recortes y eliminación de fideicomisos.

Campos aseguró que las movilizaciones de transportistas y agricultores están directamente relacionadas con la desaparición de apoyos y subsidios al campo, así como con la política de austeridad implementada por el Gobierno Federal.

La mandataria pidió a la federación actuar con rapidez para restablecer el tránsito, garantizar la seguridad y reactivar el comercio local, afectado por los cierres carreteros.

Si deseas una versión más breve, un titular más crítico, uno más neutral, o una nota adaptada para redes sociales, puedo generarla.