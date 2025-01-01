Maru Campos inaugura pista de hielo y encendido del árbol en Plaza del Ángel

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Este lunes, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, encabezará el encendido del árbol navideño y la inauguración de la pista de hielo en la Plaza del Ángel, a partir de las 17:30 horas.

La pista de hielo tendrá un costo de 130 pesos por persona para una hora de uso y cuenta con una superficie de 1,500 metros cuadrados, con capacidad para 250 a 300 personas patinando simultáneamente.

Como parte del programa navideño, se presentará el show infantil “Bluey y Bingo: En busca de la Navidad”, así como la participación de personajes como El Grinch y Santa Claus. Además, los asistentes podrán disfrutar de un carrusel de dos pisos y del juego mecánico “El Torbellino”, ambos de acceso gratuito.

Debido al evento, desde la tarde del lunes se cerrarán calles aledañas a la plaza, y algunas rutas de transporte público cambiarán su recorrido a partir de las 15:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes planificar su llegada con antelación.