Martes 24 de noviembre de 2026

La gobernadora María Eugenia Campos Galván convocó a la ciudadanía a sumarse a la colecta de chamarras que organiza el DIF Estatal, con el objetivo de apoyar a niñas, niños y familias que enfrentan las bajas temperaturas en las regiones más vulnerables de Chihuahua.

La mandataria estatal destacó la importancia de la solidaridad durante la temporada invernal e invitó a quienes tengan chamarras en buen estado que ya no utilicen a donarlas para beneficiar a quienes más las necesitan.

Campos Galván expresó que uno de los momentos más gratificantes de esta iniciativa es observar la alegría de las niñas y los niños cuando reciben una chamarra, particularmente en comunidades donde las condiciones climáticas representan un desafío durante el invierno.

Explicó que las prendas recolectadas serán distribuidas principalmente en comunidades de la Sierra Tarahumara, Ciudad Juárez y sectores marginados de la entidad, donde numerosas familias requieren apoyo para protegerse de las bajas temperaturas.

La colecta forma parte de la sexta edición de la campaña “Juntos contra el Frío”, impulsada por el DIF Estatal, cuya meta inicial es reunir 37 mil 500 chamarras nuevas o en excelentes condiciones para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La recepción de donativos inició el pasado 10 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre, mediante centros de acopio habilitados en Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

Finalmente, la gobernadora reiteró su llamado a la participación ciudadana, al destacar que la donación de una chamarra puede representar una ayuda importante para las familias que enfrentan las condiciones más severas del invierno en el estado.