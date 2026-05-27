Maru Campos no acudirá a comparecer ante la FGR en Juárez; viaja a CDMX para preparar defensa jurídica

Miércoles 27 de mayo de 2026

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no comparecerá personalmente ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, luego del citatorio emitido por la autoridad federal en días recientes.

De acuerdo con información dada a conocer este martes, la mandataria estatal viajó a la Ciudad de México para sostener reuniones con su equipo jurídico y con integrantes del Partido Acción Nacional, con el objetivo de definir la estrategia legal y política que seguirán ante el procedimiento federal.

Como parte de su agenda en la capital del país, también se contempla que Campos Galván acuda ante la propia Fiscalía General de la República para interponer una denuncia o presentar algún recurso jurídico relacionado con el caso.

La decisión ocurre en medio de la controversia generada por el citatorio emitido por la FGR, situación que ha provocado pronunciamientos de dirigentes panistas, funcionarios estatales, representantes empresariales y simpatizantes de la mandataria.

En los últimos días, el equipo legal de la gobernadora ha sostenido que existen irregularidades en el procedimiento, argumentando que una gobernadora en funciones cuenta con fuero constitucional y que deben cumplirse ciertos requisitos legales antes de avanzar en cualquier proceso penal.