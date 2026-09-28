Maru Campos pide a la SCJN mantener reforma electoral contra intervención del crimen organizado

Lunes 28 de septiembre de 2026

La gobernadora Maru Campos pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral de Chihuahua que contempla mecanismos para anular elecciones cuando exista intervención del crimen organizado y restricciones para candidaturas vinculadas con grupos delictivos.

A través de un mensaje difundido este lunes, Campos señaló que el asunto será discutido este martes 29 de septiembre por el Pleno de la Suprema Corte y afirmó que la resolución tendrá implicaciones no sólo para Chihuahua, sino para el resto del país.

La controversia forma parte de las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, relacionadas con la reforma electoral aprobada en Chihuahua. La acción 99/2026 fue promovida por Morena y forma parte de los asuntos acumulados que serán analizados por el máximo tribunal.

Campos recordó que el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la legislación electoral local con el propósito de establecer mayores controles frente a posibles intervenciones del crimen organizado en los procesos electorales.

“Chihuahua dijo: aquí no. Y lo dijimos juntos”, expresó la mandataria, quien sostuvo que la reforma contó con respaldo de distintas fuerzas políticas y señaló que Morena se opuso a algunos de sus contenidos.

La gobernadora afirmó que la discusión ante la Corte gira en torno a la constitucionalidad de distintas disposiciones de la reforma electoral. El expediente incluye además impugnaciones sobre facultades de las autoridades electorales, acciones afirmativas y disposiciones del régimen sancionador, por lo que el análisis de la SCJN es más amplio que únicamente el tema de delincuencia organizada.

“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, manifestó Campos al fijar la postura de su gobierno.

La mandataria también dirigió un mensaje a las ministras y ministros de la Suprema Corte, a quienes pidió confirmar la validez de la legislación estatal.

“Chihuahua les pide que confirmen la ley completa. Y el país entero va a estar viendo qué es lo que ustedes deciden”, expresó.

De acuerdo con la información pública del asunto, el proyecto que será discutido por la Corte propone reconocer la validez de una parte de la reforma, pero también invalidar determinadas disposiciones relacionadas con facultades interpretativas y reglamentarias de autoridades electorales, acciones afirmativas y algunas reglas del régimen sancionador.

La resolución definitiva dependerá de la votación que realice el Pleno de la SCJN durante la sesión programada para este martes.