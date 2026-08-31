Maru Campos plantea alianza amplia del PAN rumbo al próximo proceso electoral

Lunes 31 de agosto de 2026

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que Acción Nacional buscará sumar a otras fuerzas políticas para enfrentar el próximo proceso electoral, aunque señaló que cualquier eventual alianza deberá contar primero con el aval de la dirigencia nacional del PAN.

Al ser cuestionada sobre una posible alianza con el PRI, luego de su encuentro con el dirigente nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno, Campos indicó que deberán esperar la postura del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional y particularmente de su dirigente, Jorge Romero Herrera.

“Estaremos esperando, por supuesto, la venia del presidente nacional de Acción Nacional, de Jorge Romero Herrera”, expresó.

La mandataria recordó que en la elección de 2021 obtuvo la gubernatura de Chihuahua con una diferencia de 12 puntos y mediante una alianza con el PRD, por lo que consideró que las coaliciones deben analizarse de acuerdo con las circunstancias de cada proceso electoral.

Campos manifestó que existe interés en construir un frente amplio en Chihuahua que permita incorporar a distintas expresiones políticas y ciudadanos que no están conformes con el rumbo del Gobierno Federal.

“Queremos ir todos juntos, queremos ser un receptáculo para los chihuahuenses que están enojados con este gobierno de la muerte, con este gobierno de la mentira”, declaró la gobernadora.

Respecto a la construcción de posibles acuerdos locales, explicó que corresponderá a la dirigencia estatal del PAN encabezar los acercamientos y trabajos políticos necesarios para determinar con qué fuerzas podrían establecerse alianzas.

Las declaraciones de Campos abren nuevamente la posibilidad de que PAN y PRI concurran juntos en Chihuahua en el próximo proceso electoral, aunque hasta ahora no existe una definición formal y la decisión estará sujeta tanto a las negociaciones locales como a la postura de la dirigencia nacional de Acción Nacional.