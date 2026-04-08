Maru Campos revisa avances en Salud y el fortalecimiento de MediChihuahua, que supera las 559 mil credenciales

Miércoles 8 de abril de 2026

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Salud, Gilberto Baeza, con el objetivo de supervisar los avances operativos de la dependencia y evaluar el presupuesto destinado para garantizar el abasto de medicamentos en todo el estado.

Durante el encuentro, la mandataria dio seguimiento puntual al progreso en la cobertura médica y hospitalaria a través de MediChihuahua, programa que actualmente opera en los 67 municipios. Como parte de la revisión, se analizaron también las estrategias para continuar con las metas de infraestructura planteadas para centros de salud, hospitales y demás unidades médicas de la entidad, así como acciones para fortalecer al personal responsable de brindar atención a la población.

Campos Galván instruyó al titular de la Secretaría de Salud a mantener el ritmo de trabajo y reforzar los esfuerzos institucionales a fin de garantizar un sistema de salud digno y funcional en todos los rincones del estado, con especial énfasis en la calidad del servicio que reciben las y los chihuahuenses.

A dos años de su creación, MediChihuahua continúa ampliando su alcance. Al corte del 31 de marzo de 2026, el programa suma 559 mil 956 credenciales emitidas, reflejando un crecimiento sostenido. Tan solo en el último mes se incorporaron más de 16 mil nuevos beneficiarios, quienes ya cuentan con atención médica gratuita, oportuna y de calidad.