Maru Campos se reúne con líder nacional de Coparmex

Miércoles 22 de octubre de 2025

La gobernadora Maru Campos recibió en Palacio de Gobierno al presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, con quien analizó las acciones que realizan en conjunto, en beneficio de la población.

El encuentro tuvo lugar en el Despacho del Ejecutivo, donde la mandataria dialogó con el líder del sector patronal sobre las colaboraciones que se tienen en vigencia.

Además abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, las estrategias para fortalecer la coordinación entre el sector público y el empresarial y mejorar la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleos formales.

Al encuentro asistieron además los secretarios, general de Gobierno, Santiago De la Peña; del Trabajo y Previsión Social, Diódoro José Siller; de Hacienda, José de Jesús Granillo; de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez.

Además del titular de la Secretaría Particular del Ejecutivo, Fernando Álvarez Monge y del asesor financiero del Gobierno del Estado, Ernesto Cordero Arroyo.

También acudieron los presidentes de Coparmex de los municipios de Chihuahua, Jorge Treviño; de Juárez, Mario Cepeda; de Cuauhtémoc, Carlos Iván Hermosillo; de Delicias, Héctor Iracheta; de Parral, Marco Loya y de Nuevo Casas Grandes, Alberto Armendáriz.