Martes 25 de noviembre de 2025

Maru Campos se suma al acuerdo nacional “Felicidad y bienestar para las mujeres” durante conferencia matutina

Durante la conferencia matutina de este martes 25 de noviembre, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó de manera virtual para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la firma simbólica del acuerdo “Felicidad y bienestar para las mujeres”, iniciativa promovida por el gobierno federal en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención, Campos aseguró que el Gobierno de Chihuahua se sumará plenamente al plan nacional y destacó que la administración estatal ya comenzó a implementar acciones alineadas con este acuerdo.

“Presidenta, yo quiero decirte que a nombre de las y los chihuahuenses, por supuesto que cuentas con nosotros para hacer realidad este gran plan, el cual ya estamos empezando a ejecutar, y vamos a caminar juntas por la seguridad y la justicia que los chihuahuenses merecen”, expresó.

La gobernadora cerró su participación reiterando su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación para fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género. “Muchas gracias. Un abrazo, Maru”, concluyó.

Vecinos de la zona Reliz denuncian ola de robos y exigen mayor presencia policial

