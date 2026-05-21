Maru Campos señala a Ariadna Montiel y Andrea Chávez; pide que sean investigadas por EU

Jueves 21 de mayo de 2026

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró durante una entrevista nacional que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la senadora con licencia Andrea Chávez, deberían ser entregadas al Gobierno de Estados Unidos para ser investigadas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, donde se abordó el tema de la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al ser cuestionada sobre si únicamente Rocha Moya debía ser investigado o entregado a las autoridades estadounidenses, Campos Galván respondió que también deberían incluirse otros gobernadores, alcaldes y legisladores.

Ante la petición de mencionar nombres, la mandataria estatal señaló directamente a Ariadna Montiel y Andrea Chávez.

Durante la conversación, Maru Campos afirmó que existe “hartazgo” entre la ciudadanía chihuahuense hacia Morena y calificó como un fracaso la movilización realizada por ese partido el pasado 16 de mayo en Chihuahua.

Además, sostuvo que “es vox populi” que Ariadna Montiel tendría acuerdos con grupos del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, aunque no presentó pruebas al respecto.

En el caso de Andrea Chávez, la gobernadora declaró: “Andrea Chávez es igual a crimen organizado, es igual a Adán Augusto López”.

Respecto a Rubén Rocha Moya, Campos Galván señaló que presuntamente estaría incurriendo en una ilegalidad, aunque evitó pronunciarse directamente sobre si sus acciones podrían configurar el delito de traición a la patria.