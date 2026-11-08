Maru Campos supervisa obra del Paso Inferior de Tecnológico y Los Arcos; inversión supera los 179 millones

Lunes 9 de noviembre de 2026

La gobernadora María Eugenia Campos Galván realizó una visita a la construcción del Paso Inferior ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Los Arcos, donde convivió con los trabajadores y reconoció su participación en esta obra de infraestructura vial, que representa una inversión estatal de 179 millones 961 mil 758 pesos.

Durante el recorrido, la mandataria estatal estuvo acompañada por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, y la diputada local Nancy “La China” Frías, con quienes conoció parte de las actividades que se desarrollan en el lugar.

Como parte del encuentro, Campos Galván compartió burritos y refrescos con el personal que se encontraba laborando, además de escuchar sus experiencias y reconocer el esfuerzo que implica la ejecución de este proyecto.

“Siéntanse bien orgullosos de lo que están trabajando, porque es una obra que es muy esperada por los chihuahuenses”, expresó la gobernadora ante los trabajadores.

La titular del Ejecutivo estatal también conversó con estudiantes de ingeniería civil que realizan sus prácticas profesionales en la construcción, quienes compartieron sus experiencias sobre los procesos técnicos y operativos de la obra.

El Paso Inferior de Tecnológico y Los Arcos contempla una intervención de 336 metros de longitud, con tres carriles por sentido, laterales para movimientos direccionales, adecuaciones en intersecciones y retornos, así como infraestructura de drenaje pluvial, señalamiento vial, banquetas y alumbrado público.

Este proyecto forma parte de las obras de infraestructura que desarrolla el Gobierno del Estado en distintos puntos de Chihuahua capital, entre las que también se encuentran los pasos superiores de Tecnológico y Guillermo Prieto Luján, Tecnológico y Desarrollo, Juan Pablo II y Quinta Real, Francisco R. Almada y Silvestre Terrazas, así como Fuerza Aérea y Palestina.

En este último punto se construye una estructura de 611 metros de longitud, destinada a mejorar la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y agilizar los desplazamientos en el sector oriente de la ciudad.

De manera paralela, el Gobierno Municipal ejecuta otros proyectos viales, entre ellos la gaza de incorporación de Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud y las intervenciones en el cruce de Los Nogales y avenida De las Industrias.

Debido a los trabajos en Tecnológico y Los Arcos, se mantienen modificaciones temporales a la circulación vehicular, por lo que los automovilistas pueden utilizar rutas alternas, incluida la calle Abolición de la Esclavitud, habilitada para facilitar el tránsito durante la construcción.

La obra busca ampliar la capacidad vial de este importante crucero y reducir los tiempos de traslado una vez que entre en operación.