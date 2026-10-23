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Viernes 23 de octubre de 2026

Maru anuncia denuncias contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos con grupos criminales

La gobernadora Maru Campos anunció que presentará denuncias contra Ariadna Montiel Reyes, luego de acusarla de presuntos acuerdos con grupos criminales que operan en la región de Guadalupe y Calvo desde el proceso electoral de 2021.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Campos respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reveló que durante su reunión en el aeropuerto de Ciudad Juárez la gobernadora le manifestó sospechas sobre supuestos vínculos de Montiel con el narcotráfico y le pidió presentar pruebas si contaba con ellas.

Cuestionada sobre si ya había formalizado alguna denuncia, Campos reconoció que no lo había hecho y argumentó que su prioridad ha sido gobernar. Sin embargo, aseguró que ahora procederá: “Las estaremos presentando, por supuesto”.

La gobernadora afirmó que, según la información con la que cuenta, desde 2021 habrían existido acuerdos con grupos delictivos de la zona de Guadalupe y Calvo para evitar intervenciones federales en asuntos relacionados con laboratorios clandestinos, presuntamente a cambio de respaldo electoral.

Campos también señaló que la administración municipal de Guadalupe y Calvo no ha permitido instalar infraestructura de la Plataforma Centinela y cuestionó la falta de presencia de fuerzas federales en esa región.

“Todo se sabe entre los que vivimos en el estado”, expresó al referirse a la información que, aseguró, existe sobre lo ocurrido en esa zona.

Las acusaciones no han sido acreditadas judicialmente ni acompañadas públicamente de las pruebas anunciadas, por lo que hasta ahora corresponden a señalamientos de la gobernadora. Será ante las autoridades competentes donde, en su caso, deberán presentarse y evaluarse los elementos que Campos asegura tener.

“Ellos sabían qué hacía Jáuregui, no me pueden decir que yo lo acusé”: Maru Campos

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