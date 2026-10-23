Maru revela que advirtió más de ocho veces a Jáuregui sobre riesgo por caso El Pinal

Viernes 23 de octubre de 2026

La gobernadora Maru Campos reveló que advirtió en más de ocho ocasiones al exfiscal general César Jáuregui Moreno sobre el riesgo que representaban para él las investigaciones federales relacionadas con el operativo de El Pinal, municipio de Morelos, e incluso le planteó apartarse de sus aspiraciones electorales rumbo a 2027.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para LatinUS, Campos aseguró que las advertencias fueron realizadas en distintos momentos y lugares, algunas de ellas frente a testigos, ante la posibilidad de que una acción judicial contra Jáuregui ocurriera cuando ya estuviera en campaña y complicara una eventual sustitución de candidatura.

“Más de ocho veces, con testigos, en diferentes lugares y diferentes momentos”, afirmó la mandataria al relatar las conversaciones que sostuvo con quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos.

Según Campos, Jáuregui reaccionaba con confianza ante esas advertencias y le respondía que estaba dispuesto a enfrentar cualquier procedimiento judicial. La gobernadora reconoció que llegó a pedirle directamente que reconsiderara sus aspiraciones políticas, aunque aseguró que no pretendía obligarlo mediante una maniobra política.

Las declaraciones adquieren relevancia después de que Jáuregui fuera vinculado a proceso en Chihuahua por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras que un juez descartó vincularlo por coalición de servidores públicos. Paralelamente permanece recluido en el penal federal del Altiplano por una causa distinta, en la que la FGR lo acusa del presunto delito de traición a la patria.

Campos calificó como “desproporcionado” lo ocurrido y cerró con un mensaje dirigido al exfiscal: “César, te lo dije [...] te lo dije muchas veces y no me hiciste caso”.

La gobernadora sostuvo además que buscarán vías para enfrentar lo que calificó como una injusticia y responsabilizó políticamente a Morena y a la 4T, mientras los procesos contra Jáuregui continúan en las instancias estatal y federal.