Maru y el “te lo dije” que abre más preguntas que respuestas

Viernes 23 de octubre de 2026

Las declaraciones de Maru Campos sobre César Jáuregui tienen una carga política mucho mayor de la que aparenta una simple frase entre dos personajes que durante años caminaron juntos.

“Te lo dije” podría parecer el reproche de quien advirtió a un colaborador sobre un peligro y no fue escuchada. Pero cuando quien pronuncia esas palabras es la gobernadora de Chihuahua y el destinatario es quien fuera su fiscal general, hoy sometido a dos procesos penales relacionados con el caso de El Pinal, la expresión adquiere otra dimensión.

Maru reveló que no advirtió una ni dos veces a Jáuregui. Aseguró que fueron más de ocho ocasiones, en distintos momentos, incluso frente a testigos. Y explicó además cuál era una de sus mayores preocupaciones: que las investigaciones avanzaran cuando César estuviera en campaña y que los tiempos electorales impidieran sustituirlo como candidato.

Ahí está probablemente la parte políticamente más relevante de la entrevista.

La gobernadora confirma que desde tiempo atrás veía venir un escenario judicial capaz de alterar la sucesión de 2027. No necesariamente significa que conociera una futura orden de aprehensión ni el sentido que tomarían las investigaciones, pero sí deja claro que consideraba suficientemente serio el riesgo como para intentar convencer a uno de sus hombres más cercanos de reconsiderar sus aspiraciones.

Y eso abre una pregunta inevitable: ¿qué sabía Maru Campos sobre la vulnerabilidad jurídica de César Jáuregui y desde cuándo lo sabía?

También modifica la lectura del distanciamiento entre ambos. Lo que hasta hace poco podía interpretarse como una ruptura provocada por la detención aparece ahora como un proceso que venía gestándose desde meses atrás. Maru estaba preocupada; Jáuregui, según su versión, estaba convencido de que podía enfrentar cualquier procedimiento.

El problema para la gobernadora es que cada explicación genera una nueva interrogante.

Primero sostuvo que Jáuregui y otros funcionarios habían actuado “por la libre”. Ahora revela que durante meses le advirtió personalmente sobre las consecuencias que podía tener El Pinal y sobre el impacto que una investigación podría provocar en una eventual candidatura.

Las dos afirmaciones no son necesariamente contradictorias, pero políticamente necesitan una explicación más profunda.

Porque una cosa es desconocer una decisión operativa específica y otra muy distinta haber identificado posteriormente un riesgo jurídico suficientemente grave como para discutir repetidamente con el fiscal general su futuro político.

Hay además un elemento humano que no debe perderse. Maru no terminó de romper con Jáuregui.

Después del deslinde vino la defensa. Calificó como desproporcionado lo sucedido y habló de luchar contra lo que considera una injusticia. Es decir, intenta mantener dos posiciones simultáneas: respaldar que las instituciones investiguen posibles irregularidades cometidas durante su administración y, al mismo tiempo, colocarse políticamente del lado de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos frente a la acusación federal.

Ese equilibrio será cada vez más difícil.

La defensa de Jáuregui insiste en que no existe evidencia concreta de que el entonces fiscal supiera que agentes estadounidenses participarían en El Pinal. Incluso ha planteado públicamente que también debe esclarecerse qué conocían otras autoridades. En contraste, la gobernadora sostiene que César fue advertido reiteradamente de los riesgos que enfrentaba.

Por eso la entrevista con Loret de Mola puede convertirse en algo más que una defensa política.

Las palabras de Maru seguramente serán revisadas una y otra vez conforme avancen los procesos judiciales, no porque constituyan por sí mismas prueba de responsabilidad alguna, sino porque aportan elementos sobre la relación política, las preocupaciones existentes y la cronología previa a la caída del exfiscal.

Y mientras los tribunales deberán responder una pregunta jurídica —qué hizo César Jáuregui y qué puede probarse—, Maru Campos tendrá que responder otra esencialmente política:

¿hasta dónde sabía que el caso El Pinal podía alcanzar a su gobierno?

Ese será uno de los puntos centrales de la discusión.

Porque después de ocho advertencias, el “te lo dije” deja de ser solamente un reproche personal.

Se convierte en una pregunta política.