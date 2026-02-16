Marx Arriaga cumple casi 60 horas atrincherado en la SEP; defiende contenidos de la Nueva Escuela Mexicana

Lunes 16 de febrero de 2026

Ciudad de México. A punto de cumplir 60 horas atrincherado en el piso seis de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga aseguró que no se aferra al cargo, sino a los contenidos de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.

En una transmisión en vivo titulada “Protesta con propuesta”, realizada desde las instalaciones de la dependencia, Arriaga defendió el enfoque pedagógico y los materiales educativos elaborados durante su gestión como director general de Materiales Educativos, cargo del que fue separado el pasado 13 de febrero.

Durante la emisión, docentes que se identificaron como sus seguidores anunciaron que solicitarán la renuncia del actual titular de la SEP, Mario Delgado.

Entrega-recepción en curso

Mientras Arriaga mantiene su postura, la SEP perfila el proceso de entrega-recepción de la Dirección General de Materiales Educativos. El funcionario, cercano a Beatriz Gutiérrez Müller —esposa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador—, dejó oficialmente el cargo, aunque continúa ocupando físicamente la oficina.

La Dirección General de Materiales Educativos es responsable de coordinar el diseño y elaboración de los libros de texto gratuitos, pieza central de la política educativa federal.

Cambio de plaza y controversia legal

Arriaga ocupaba una plaza del Servicio Profesional de Carrera (SPC) desde el 1 de marzo de 2021. Para proceder a su remoción, la SEP solicitó el cambio de la naturaleza de la plaza a una de libre designación, lo que permite nombrar a un nuevo titular sin concurso.

El funcionario se ha negado a reconocer la modificación y exige que el cambio sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No obstante, en diciembre pasado la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) emitió un acuerdo que establece que la modificación surte efecto desde su aprobación, sin requerir publicación oficial.

El acuerdo también contempla que direcciones generales vinculadas al diseño o establecimiento de políticas públicas —como es el caso de educación— puedan clasificarse como de libre designación, dada su naturaleza estratégica.

Seguridad laboral y discrecionalidad

Pertenecer al SPC implica mayor estabilidad laboral, ya que el acceso al puesto se realiza mediante concurso y la remoción sólo procede bajo los supuestos previstos por la ley. En contraste, los cargos de libre designación permiten discrecionalidad tanto en el nombramiento como en la separación del puesto.

De acuerdo con registros oficiales, Arriaga obtuvo la plaza tras un proceso en el que participaron 38 aspirantes, aunque la convocatoria fue publicada casi dos meses después de que asumiera el cargo.

“Harán un malabar”: Arriaga

En su transmisión, Arriaga anticipó que la Secretaría Anticorrupción podría publicar un anexo para formalizar el cambio de naturaleza de la plaza.

“A mí me gustaría que la Secretaría de Buen Gobierno se posicione y diga si le va a cumplir el caprichito a estos”, expresó, al insistir en que la modificación no ha sido publicada en el DOF.

El conflicto ocurre en medio de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana y reabre el debate sobre la conducción de la política educativa federal, así como los límites entre decisiones administrativas y disputas de carácter político.