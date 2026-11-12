Más de 1,200 panistas dedican un minuto de aplausos a César Jáuregui durante encuentro por la unidad

Jueves 12 de noviembre de 2026

Más de 1,200 militantes del Partido Acción Nacional (PAN), reunidos esta tarde en el Encuentro Unidad Panista, dedicaron un minuto de aplausos a César Jáuregui Moreno, luego de que una militante solicitara reconocer públicamente su trayectoria política, su trabajo y los años dedicados al partido.

El momento ocurrió durante el espacio de participación abierto a los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el presente y futuro de Acción Nacional.

Una de las militantes tomó el micrófono para recordar la trayectoria de Jáuregui, quien ha ocupado importantes responsabilidades en el servicio público y dentro del PAN, y pidió a los presentes dedicarle un minuto de aplausos como muestra de reconocimiento.

La respuesta fue inmediata. Los asistentes se sumaron a la petición y aplaudieron durante todo el minuto, en una manifestación de reconocimiento al exfiscal de Chihuahua, quien actualmente permanece privado de la libertad en el penal federal del Altiplano, mientras enfrenta un proceso por el delito de traición a la patria.

El gesto ocurrió en el marco de una reunión convocada para promover la unidad del panismo chihuahuense y exigir que la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua para 2027 sea definida mediante una elección interna.

Previamente, el regidor Félix Martínez también había hecho referencia a Jáuregui, a quien recordó como un político partidario del diálogo, la construcción de acuerdos y la participación de la militancia en las decisiones del PAN.

Durante el encuentro, celebrado en Jardines del Cedro, sobre la carretera Chihuahua–Aldama, los participantes coincidieron en la importancia de escuchar a las bases del partido y mantener abiertos los espacios de expresión.

El minuto de aplausos dedicado a César Jáuregui fue uno de los momentos más significativos de la jornada, en la que su nombre volvió a estar presente entre los militantes panistas que participaron en la reunión.