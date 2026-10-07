Más de 20 mil personas atendidas durante segundo año de actividades: Regidor Galicia

Miércoles 7 de octubre de 2026

Durante este segundo año de actividades, se recibieron y atendieron solicitudes de ciudadanos que acudieron en busca de apoyo ante diferentes necesidades, dando seguimiento a casos relacionados con medicamentos, equipamiento y material deportivo, asesorías, emprendimiento, educación y seguridad, entre otros temas que forman parte de las principales inquietudes de las familias y sectores de la comunidad.

El regidor Adán Galicia señaló que detrás de cada atención existe una persona, una familia o un grupo que enfrenta una necesidad específica, por lo que uno de los principales objetivos de su trabajo ha sido mantener abiertas las puertas de la gestión y generar alternativas que permitan dar respuesta a las solicitudes ciudadanas.

“En este segundo año de actividades hemos tenido la oportunidad de atender y acompañar a más de 20 mil personas que se acercaron buscando algún tipo de apoyo. Para nosotros, cada solicitud representa una historia y una necesidad que merece ser escuchada y atendida.

Hemos trabajado en temas de medicamentos, equipamiento deportivo, asesorías, emprendimiento, educación, seguridad y muchas otras áreas, siempre buscando que la gestión se traduzca en resultados y que la ciudadanía encuentre en nosotros una puerta abierta para buscar soluciones”, afirmó el regidor Adán Galicia.

Galicia destacó que parte importante de este trabajo se ha realizado a partir del contacto directo con la ciudadanía, escuchando de primera mano las problemáticas que enfrentan las familias, jóvenes, deportistas, estudiantes, emprendedores y distintos sectores de la sociedad. Esta cercanía, dijo, ha permitido identificar necesidades específicas y canalizar esfuerzos para brindar acompañamiento y alternativas de solución.

Asimismo, resaltó que la atención ciudadana no se limita únicamente a la entrega de apoyos, sino que también contempla la orientación y asesoría para que las personas puedan conocer las opciones disponibles y acceder a herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, el impulso al emprendimiento, la educación y el desarrollo de capacidades se ha convertido en otro de los ejes de trabajo durante este segundo año.

“Estamos próximos a presentar nuestro Segundo Informe de Actividades y queremos que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho durante este año. Más de 20 mil personas han sido atendidas y cada una de ellas nos ha permitido conocer de cerca distintas necesidades. Ese contacto nos compromete a seguir trabajando, a seguir gestionando y, sobre todo, a no perder de vista que nuestra responsabilidad es estar cerca de la gente y buscar soluciones”, afirmó el regidor.

El edil subrayó que el trabajo realizado durante este segundo año responde a una visión de cercanía, gestión y servicio, procurando que las solicitudes ciudadanas tengan seguimiento y que quienes acuden en busca de apoyo encuentren orientación y acompañamiento.

Galicia reiteró que el Segundo Informe de Actividades será también un punto de partida para continuar fortaleciendo el trabajo de gestión y atención ciudadana, con el compromiso de mantener una presencia cercana y seguir impulsando acciones que contribuyan al bien común y desarrollo de las familias.