Más de 3.1 millones de chihuahuenses podrán votar en elecciones judiciales del 1 de junio

Sábado 26 de abril de 2025

Un total de 3 millones 143 mil 630 ciudadanos chihuahuenses están habilitados para participar en las elecciones del próximo 1 de junio, donde se renovarán 305 cargos del Poder Judicial del Estado, informó el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua.

Ramón Salazar Burgos, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, detalló que esta cifra incluye a 1 millón 602 mil 274 mujeres, 1 millón 541 mil 346 hombres y 10 personas no binarias, cuyos nombres estarán incluidos en los listados nominales que serán distribuidos a las casillas seccionales aprobadas por los Consejos Distritales.

El padrón fue validado oficialmente por el Consejo Electoral del INE y corresponde a los registros vigentes hasta el 11 de abril, fecha establecida para el corte de actualización, depuración e integración de los listados nominales. Estos documentos acompañarán a las boletas, actas y demás materiales entregados a las Mesas Directivas de Casilla.

No obstante, 7 mil 190 personas no podrán ejercer su derecho al voto en esta jornada debido a que no recogieron su credencial para votar antes del 31 de marzo, como lo establece la ley.

Para garantizar la integridad del proceso, Salazar Burgos explicó que los cuadernillos de la Lista Nominal han sido impresos en papel especial con elementos de seguridad que impiden su falsificación. Estos serán entregados a las Juntas Distritales los días 8 y 9 de mayo.

A nivel nacional, el INE confirmó que el listado nominal alcanzó un total de 99 millones 793 mil 821 ciudadanas y ciudadanos, quienes podrán votar por los cargos del Poder Judicial Federal, incluyendo Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como Magistraturas y personas juzgadoras en diversas instancias.

Este listado representa una cobertura del 99.86% respecto al Padrón Electoral, la más alta registrada desde 2006.