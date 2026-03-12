Más de 3 millones de iraníes desplazados por la guerra, advierte ACNUR

Jueves 12 de marzo de 2026

Alrededor de 3.2 millones de personas en Irán han sido desplazadas internamente desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, informó la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

De acuerdo con el organismo, entre 600 mil y un millón de hogares iraníes se han visto obligados a abandonar temporalmente sus viviendas debido a los ataques y la escalada del conflicto. La mayoría de los desplazados ha salido de Teherán y de otras grandes ciudades para buscar refugio en el norte del país y en zonas rurales más alejadas de los bombardeos.

El organismo internacional advirtió que la cifra de personas desplazadas podría seguir aumentando mientras continúen las hostilidades derivadas de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos y Israel contra Irán, lo que desencadenó una guerra que ha impactado a varios países de la región.

Asimismo, el ACNUR alertó sobre la situación de los refugiados extranjeros que viven en Irán, en su mayoría provenientes de Afganistán. El organismo señaló que estas familias enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a su precaria situación económica y a las limitadas redes de apoyo con las que cuentan dentro del país.