Martes 24 de noviembre de 2026

Más de 700 mil soldados rusos habrían muerto durante la guerra en Ucrania, de acuerdo con una nueva investigación basada en documentos oficiales obtenidos mediante un ataque informático al sistema estadístico del Gobierno de Rusia, lo que revela la magnitud de las pérdidas humanas acumuladas desde el inicio de la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin.

La estimación fue elaborada por los medios independientes rusos Meduza y Mediazona, que analizaron información extraída del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia (Rosstat), tras una operación realizada por los grupos de hackers Ciberpartisanos de Bielorrusia y Silent Crow.

Según la investigación, los documentos permitieron identificar al menos 490 mil muertes de militares rusos registradas oficialmente hasta septiembre de 2026. Sin embargo, los investigadores señalaron que numerosos fallecimientos todavía no aparecen en los sistemas gubernamentales debido a retrasos administrativos.

A partir de modelos estadísticos que consideran los registros pendientes y a los militares desaparecidos que probablemente fallecieron, los especialistas calcularon que la cifra real de muertos superaría los 700 mil soldados, sin incluir a quienes resultaron heridos.

El nuevo cálculo representa un incremento significativo respecto de las estimaciones anteriores y pone de manifiesto el costo humano de una guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 y se ha prolongado durante casi cinco años.

Rusia mantiene bajo reserva sus pérdidas militares

El Gobierno de Vladimir Putin ha restringido la información pública sobre el número de soldados muertos, por lo que las cifras oficiales disponibles no permiten conocer con precisión las bajas acumuladas.

Durante los últimos años, Meduza y Mediazona han documentado las muertes de militares rusos mediante registros de defunción, expedientes sucesorios y publicaciones funerarias. La reciente filtración permitió ampliar considerablemente las fuentes de información utilizadas.

No obstante, The New York Times aclaró que no verificó de manera independiente la totalidad de los datos ni los cálculos estadísticos, por lo que la cifra debe considerarse una estimación y no un recuento oficial definitivo.

Advierten desgaste del Ejército ruso

Michael Kofman, investigador sénior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, señaló que Rusia enfrenta un elevado ritmo de pérdidas humanas, aunque continúa incorporando nuevos elementos a sus fuerzas armadas.

De acuerdo con sus estimaciones, Moscú podría reclutar alrededor de 409 mil soldados durante 2026, impulsado principalmente por incentivos económicos ofrecidos a quienes aceptan incorporarse al servicio militar.

El especialista advirtió que, si el Ejército ruso mantiene sus actuales tácticas de combate, podría enfrentar crecientes dificultades para sostener sus operaciones ofensivas y disponer de suficiente infantería.

Por otra parte, las pérdidas de Ucrania también son considerables, aunque existe menor disponibilidad de información independiente para establecer una cifra definitiva.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, estimó que alrededor de 150 mil militares ucranianos habían muerto hasta junio de 2026, mientras que otros registros independientes presentan cifras superiores al incluir desaparecidos.

La nueva investigación coloca el costo humano de la guerra entre los principales desafíos del conflicto, mientras Rusia y Ucrania continúan enfrentándose sin que exista una resolución definitiva sobre el futuro de las operaciones militares.