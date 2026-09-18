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Viernes 18 de septiembre de 2026

Más de 850 vecinos conviven con César Jáuregui en Fiesta Mexicana de Camino Real

Más de 850 personas de Camino Real, Praderas del Sur, Jardines de Oriente, Punta Oriente, Los Fresnos, Punta Naranjos y Las Galeras participaron la noche de ayer en una Fiesta Mexicana a la que fue invitado César Jáuregui Moreno, realizada en el parque principal de Camino Real.

En un ambiente de convivencia por las fiestas patrias, Jáuregui agradeció a las familias la invitación y destacó la importancia de encontrarse, platicar y escuchar directamente lo que están viviendo los vecinos en cada una de sus colonias.

Durante el encuentro preguntó a los asistentes cómo se encuentran en temas como alumbrado, seguridad y pavimentación, lo que permitió que los propios vecinos expresaran sus necesidades e inquietudes.

Jáuregui señaló que la cercanía y la atención directa a la gente forman parte central del proyecto que ha venido construyendo y aseguró que, una vez que éste se consolide, mantendrá esa forma de trabajar.

“No van a batallar con César Jáuregui para que venga cuando ustedes lo inviten a las colonias, ni tampoco para que los reciba cuando yo esté allá”, expresó.

Posteriormente, Jáuregui resumió el encuentro en sus redes sociales como un “eventazo y ambientazo” y agradeció a las familias de las distintas colonias por darse tiempo para convivir, platicar y compartir lo que están viviendo en sus comunidades.

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