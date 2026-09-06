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Lunes 7 de septiembre de 2026

Más de mil 400 corredores se suman a “Todo México Salvando Vidas” de Cruz Roja en Chihuahua

Más de mil 400 corredores participaron en la séptima edición de la carrera “Todo México Salvando Vidas”, organizada por la Cruz Roja Mexicana en Chihuahua como parte de una jornada deportiva realizada simultáneamente en las 32 entidades del país.

La convocatoria reunió a atletas, familias, jóvenes, voluntarios y ciudadanos con el propósito de respaldar la labor humanitaria de la institución y promover la actividad física. Por el número de participantes, Chihuahua se colocó nuevamente entre las sedes con mayor respuesta a nivel nacional.

La jornada contó con la presencia del delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Óscar Armando Corral Pérez; el presidente del Consejo Directivo Local en Chihuahua, David Fernández Urquidi, y el coordinador general estatal, Luis Carlos Aguilera González, además de representantes de instituciones estatales y municipales, patrocinadores y organizaciones participantes.

En la prueba de 10 kilómetros femenil, Ana Luisa Pérez Sánchez obtuvo el primer lugar, seguida por Rosa Alegría Villarreal Arroyo, quien consiguió la segunda posición, mientras que Ana Isabel Uribe Bujanda completó el podio en tercer lugar.

En los 10 kilómetros varonil, Jesús Eduardo Aggi Bencomo se llevó el primer sitio; Rodrigo Lisandro Palma García, el segundo, y Abel Ramírez Beltrán, el tercero.

Para la distancia de cinco kilómetros femenil, Raquel Adriana Májalca Aguirre obtuvo la victoria, seguida de Laura Liliana Morones Báez y Andrea Madrid Lozano. En la rama varonil, los primeros tres lugares correspondieron a Raúl Hernández Arreola, Juan José Durán Pacheco y René Veleta De La O, respectivamente.

La séptima edición de “Todo México Salvando Vidas” combinó la competencia deportiva con una causa social, al destinar la convocatoria a fortalecer el respaldo ciudadano a las actividades que desarrolla diariamente la Cruz Roja Mexicana.

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