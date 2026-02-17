Más de mil 400 estudiantes rurales reciben transporte escolar gratuito en Chihuahua

Martes 17 de febrero de 2026

Más de mil 400 estudiantes que viven en comunidades rurales del municipio de Chihuahua cuentan con servicio de transporte escolar gratuito, con el objetivo de asegurar su acceso puntual y seguro a los centros educativos.

El programa opera con 32 camiones que recorren diariamente rutas en los cinco seccionales del municipio: El Sauz, Ciénega de Ortiz, Colonia Soto, Guadalupe y El Charco. Desde estas localidades, niñas, niños y adolescentes son trasladados a planteles de nivel básico, medio superior e incluso superior.

Este esquema representa un respaldo clave para familias que habitan en zonas alejadas, donde las largas distancias y la limitada oferta de transporte público pueden convertirse en un obstáculo para la permanencia escolar.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal busca reducir la deserción y garantizar igualdad de oportunidades educativas para estudiantes de comunidades rurales.