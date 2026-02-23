México

2.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Más de mil personas quedaron resguardadas en el zoológico de Guadalajara tras violencia por caída de “El Mencho”

Visitantes del Zoológico Guadalajara tuvieron que pasar la noche en el lugar debido a la ola de violencia que se desató el domingo 22 de febrero, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El director del zoológico señaló que muchos de los visitantes eran turistas provenientes de Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Colima y Michoacán, quienes habían llegado en autobuses y se vieron imposibilitados de salir debido a los bloqueos carreteros.

Para garantizar su seguridad, las autoridades los resguardaron en el estacionamiento del recinto, proporcionando cobijas, agua y pañales para los bebés presentes. Además, se dispuso de camionetas para trasladar a otros visitantes y asegurar su bienestar mientras la situación se normalizaba.

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

