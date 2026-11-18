Miércoles 18 de noviembre de 2026

Guadalupe y Calvo, Chih. Habitantes de distintas comunidades de Guadalupe y Calvo denunciaron que llevan más de tres días resguardados en sus viviendas debido a intensos enfrentamientos entre grupos criminales, acompañados de detonaciones y el presunto uso de drones con explosivos.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y medios locales, una de las zonas más afectadas es Puerto Riyito, comunidad cercana a Santa Tulita, donde pobladores reportan constantes intercambios de disparos.

Las familias aseguran que el riesgo de quedar atrapadas en los enfrentamientos les ha impedido salir de sus hogares, mientras persiste la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad en la región.

A través de videos compartidos en redes sociales, habitantes han documentado ráfagas de armas de fuego y fuertes explosiones, con el propósito de visibilizar la situación que enfrentan.

Los pobladores también expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de respuesta efectiva de las autoridades para contener la violencia.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que confirme el número de enfrentamientos, posibles víctimas o el uso de drones explosivos. Sin embargo, los testimonios ciudadanos advierten sobre una situación de riesgo que mantiene a varias comunidades prácticamente sitiadas.