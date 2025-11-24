Más de un millón de tráileres paralizados en México: Frente Democrático Campesino

Lunes 24 de noviembre de 2025

El dirigente del Frente Democrático Campesino en Chihuahua, Heraclio Rodríguez, informó que este lunes más de un millón de tráileres permanecen paralizados en carreteras de todo el país debido a la protesta que encabezan productores y transportistas, en coordinación con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Rodríguez explicó que los bloqueos se realizan tanto con tráileres detenidos de manera voluntaria como con unidades inmovilizadas en cierres parciales de carreteras, incluyendo la Aduana de Ciudad Juárez, como parte de las medidas de presión. “Ese millón de tráileres parados nos debe de animar y fortalecer, eso quiere decir que estamos en el camino correcto y que el gobierno debe atender las demandas de los productores mexicanos”, señaló.

El dirigente detalló que grupos provenientes de Namiquipa y Buenaventura se desplazaban hacia la ciudad para cerrar carriles y reforzar la movilización, cuyo objetivo es exigir apoyos y respaldo gubernamental para el sector agropecuario, denunciando el abandono de las autoridades hacia la actividad rural.

Rodríguez concluyó felicitando a los participantes y pidió mantener las acciones hasta que se atiendan las demandas, resaltando que la coordinación entre productores y transportistas ha sido clave para la magnitud de la protesta. Hasta el momento, no se ha registrado respuesta oficial del gobierno federal.