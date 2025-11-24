El Estado

18.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 24 de noviembre de 2025

Más de un millón de tráileres paralizados en México: Frente Democrático Campesino

El dirigente del Frente Democrático Campesino en Chihuahua, Heraclio Rodríguez, informó que este lunes más de un millón de tráileres permanecen paralizados en carreteras de todo el país debido a la protesta que encabezan productores y transportistas, en coordinación con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Rodríguez explicó que los bloqueos se realizan tanto con tráileres detenidos de manera voluntaria como con unidades inmovilizadas en cierres parciales de carreteras, incluyendo la Aduana de Ciudad Juárez, como parte de las medidas de presión. “Ese millón de tráileres parados nos debe de animar y fortalecer, eso quiere decir que estamos en el camino correcto y que el gobierno debe atender las demandas de los productores mexicanos”, señaló.

El dirigente detalló que grupos provenientes de Namiquipa y Buenaventura se desplazaban hacia la ciudad para cerrar carriles y reforzar la movilización, cuyo objetivo es exigir apoyos y respaldo gubernamental para el sector agropecuario, denunciando el abandono de las autoridades hacia la actividad rural.

Rodríguez concluyó felicitando a los participantes y pidió mantener las acciones hasta que se atiendan las demandas, resaltando que la coordinación entre productores y transportistas ha sido clave para la magnitud de la protesta. Hasta el momento, no se ha registrado respuesta oficial del gobierno federal.

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras

Sindicatura participará y vigilará votaciones del Presupuesto Participativo 2026

Transportistas y campesinos toman la Aduana Fronteriza del Puente Libre en Chihuahua

Mantiene SSPE implementación del programa Chihuahua Se Pinta Seguro con resultados integrales
Detienen a “El Pelón”, presunto reclutador involucrado en el homicidio del alcalde Carlos Manzo
Fallece trabajador que cayó de Torre Centinela en Ciudad Juárez
EE. UU. designa al “Cartel de los Soles” como organización terrorista; Venezuela rechaza la medida
Sentencian a 22 años de prisión a “El Herrero” por homicidio en Cuauhtémoc
Suspenden clases en escuela de Casas Grandes tras detención del director por abuso sexual
Chihuahua combate 598 incendios forestales y avanza en programas de reforestación durante 2025
Transportistas y campesinos toman la Aduana Fronteriza del Puente Libre en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua: -4.5°C
Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras
Realiza Gobernación Estatal 379 inspecciones y clausura 5 establecimientos durante la última semana