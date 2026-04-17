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Viernes 17 de abril de 2026

Más gasolineras respetan tope al diésel en Chihuahua, pero persisten incumplimientos

El número de estaciones de servicio que respetan el precio máximo de 28.28 pesos por litro de diésel supera a aquellas que lo rebasan, en el marco del acuerdo impulsado por el Gobierno federal para contener la inflación.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 46 gasolineras mantuvieron el precio dentro del límite, mientras que 37 operaron por encima del tope.

En gasolina Magna, ocho estaciones exceden el máximo establecido de 24 pesos, mientras que la Premium alcanza hasta 28.99 pesos por litro en algunos puntos.

El presidente de la Unión de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya, subrayó que estos precios derivan de un acuerdo voluntario, condicionado a las condiciones del mercado y sin imposición directa.

Datos de PetroIntelligence ubican los precios promedio en Chihuahua en:

22.31 pesos (Magna)
26.67 pesos (Premium)
28.16 pesos (diésel)

Las variaciones más altas se concentran en municipios serranos como Urique, donde el diésel alcanza hasta 31 pesos por litro, y Guadalupe y Calvo, con la Premium en 31.24 pesos.

En contraste, los precios más bajos se registran en Praxedis G. Guerrero (Magna en 19.39), Ojinaga (Premium en 23.96) y Janos (diésel en 26.79).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que el tope al diésel forma parte de un acuerdo voluntario para mitigar presiones inflacionarias, dado el impacto directo del combustible en la cadena logística.

En este contexto, la inflación en Chihuahua mostró un repunte: en marzo alcanzó 3.70% a nivel estatal, mientras que en la ciudad superó el promedio con 3.91%.

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