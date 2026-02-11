Más que un meme: el trabajo profesional detrás de los ‘arbustos humanos’

Miércoles 11 de febrero de 2026

Estados Unidos. — Los famosos “arbustos humanos” que sorprendieron durante la recreación de Puerto Rico en el Levi’s Stadium no fueron un simple espectáculo improvisado, sino el resultado de un trabajo formal con contrato, pago por hora y exigentes ensayos.

Según información del periodista Darren Rovell, los participantes recibieron 18.70 dólares por hora, acumulando alrededor de 70 horas de ensayos y pruebas de vestuario, lo que equivale a más de 22 mil pesos mexicanos. Además, contaron con acceso privilegiado al estadio durante el partido.

Los requisitos físicos eran estrictos: medir entre 1.70 y 1.80 metros, tener complexión atlética y soportar un traje de aproximadamente 18 kilos. Los ensayos se extendían de 6 a 7 horas diarias, y en los días previos al evento, hasta 12 horas.

Los participantes firmaron contratos con cláusulas de confidencialidad dos semanas antes del espectáculo. Durante los ensayos, el artista principal no estuvo presente; en su lugar, se practicó con un doble apodado internamente como “el conejo bueno” para proteger los detalles del show.

El resultado fue un espectáculo que combinó creatividad, disciplina y profesionalismo, que rápidamente se convirtió en fenómeno viral y en fuente de memes en redes sociales.