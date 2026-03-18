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Miércoles 18 de marzo de 2026

Máynez advierte que revocación de mandato en 2027 pondría en riesgo la estabilidad del país

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que incluir la revocación de mandato en 2027, como plantea la iniciativa conocida como “Plan B”, podría generar incertidumbre política y “meter en un embrollo” al país.

Entrevistado tras la instalación del Nuevo Consejo Consultivo Ciudadano del partido, el líder opositor hizo un llamado a actuar con responsabilidad y evitar decisiones que puedan debilitar la figura presidencial.

“Me parece que no están cuidando a la Presidenta. No puede ser que la primera mujer que llega a la Presidencia de México sea la primera persona a la que se le revoque el mandato. Este no es el momento”, expresó.

La propuesta, recientemente recibida en el Senado, contempla que la consulta de revocación pueda realizarse entre el tercer y cuarto año del mandato presidencial, lo que abriría la posibilidad de llevarla a cabo en 2027 o 2028.

Máynez señaló que impulsar este mecanismo en el actual contexto internacional sería irresponsable, particularmente ante la próxima renegociación del T-MEC y las tensiones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Si nos metemos en medio de la negociación del T-MEC en una discusión sobre revocación de mandato, es jugar con fuego. No hace ver bien a México”, sostuvo.

El dirigente también criticó que la iniciativa presenta imprecisiones en su redacción y carece de una adecuada regulación, además de considerar que no responde a una demanda ciudadana.

Asimismo, aseguró que existen divisiones internas en Morena, donde —afirmó— algunos actores impulsan la revocación por cálculo político, mientras que otros buscan debilitar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin mencionar nombres directamente, el líder de MC sugirió la influencia de figuras vinculadas a administraciones pasadas dentro del entorno presidencial.

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