Miércoles 25 de noviembre de 2026

En el marco de la sesión del H. Ayuntamiento de Chihuahua, la Síndica, Olivia Franco, emitió un posicionamiento respecto a la aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, en el que destacó el fortalecimiento de las finanzas municipales y la responsabilidad que implica el incremento de los recursos públicos.

Durante su intervención, recordó que, desde el inicio de la anterior administración municipal, ha señalado de manera reiterada la importancia de contar con una Ley de Ingresos apegada a la realidad financiera del municipio.

En este sentido, precisó que la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2022 ascendió a 4 mil 030 millones de pesos, sin considerar los 450 millones de pesos correspondientes a empréstitos, mientras que para 2027 se aprobó un monto de 8 mil 124 millones de pesos, lo que representa un incremento aproximado del 102 por ciento.

Como parte de su posicionamiento, Franco reconoció el incremento en la captación de ingresos propios, resultado del esfuerzo de la Administración Municipal por fortalecer la eficacia y eficiencia recaudatoria.

Destacó que, entre el ejercicio fiscal 2022 y lo aprobado para 2027, este rubro registra un aumento de 1 mil 650 millones de pesos, equivalente al 105 por ciento.

Asimismo, señaló que el crecimiento de los ingresos municipales conlleva una mayor responsabilidad para la Administración Municipal, particularmente en la planeación, administración y ejercicio eficiente de los recursos, a fin de que estos se traduzcan en obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.

“Esta Sindicatura asume la responsabilidad de vigilar y fiscalizar la adecuada aplicación de estos recursos”, puntualizó.

Finalmente, Olivia Franco reafirmó el compromiso institucional de la Sindicatura Municipal con la rendición de cuentas y la vigilancia permanente del ejercicio del gasto público, procurando que cada recurso sea administrado con responsabilidad, eficacia y eficiencia en beneficio de las y los chihuahuenses.