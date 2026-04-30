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Jueves 30 de abril de 2026

Mayoría de mexicanos ve fundamento en acusaciones contra Rocha Moya, revela encuesta

Una encuesta nacional de la firma RUBRUM señala que la mayoría de los mexicanos considera que las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, tienen sustento.

De acuerdo con los resultados, el 51.8% de los encuestados opinó que los señalamientos están fundamentados, frente a un 22.5% que los rechazó y un 25.7% que manifestó no tener una postura definida.

La percepción es aún más marcada en Sinaloa, donde el 53.9% de los participantes consideró que las acusaciones tienen base, mientras que el 26.8% opinó lo contrario y el 19.3% prefirió no pronunciarse.

Las imputaciones, dadas a conocer recientemente por autoridades de Estados Unidos, involucran a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, lo que ha generado un fuerte impacto en el ámbito político nacional y un amplio debate en la opinión pública y redes sociales.

Aunque no es la primera vez que Rocha Moya enfrenta señalamientos de este tipo —algunos de ellos surgidos desde su campaña electoral—, la formalización de acusaciones por parte de una instancia extranjera marca un precedente en su trayectoria política y ha intensificado el escrutinio sobre su administración.

Sheinbaum advierte que acusaciones contra Rocha Moya deben sustentarse en pruebas y rechaza injerencia extranjera

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