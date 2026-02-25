Deportes

Mayweather y Pacquiao se enfrentarán de nuevo en Las Vegas en septiembre de 2026

Once años después de su histórico combate, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a subirse al ring el sábado 19 de septiembre de 2026, en la Esfera de Las Vegas, Nevada.

Su primer enfrentamiento, catalogado como “la pelea del siglo”, se celebró hace más de una década y concluyó con una victoria por decisión unánime para Mayweather. Pacquiao ha señalado que enfrentó aquel combate con molestias en un hombro, y ahora busca una oportunidad de redención.

El evento será retransmitido por Netflix, que destacó la rivalidad y los asuntos pendientes entre los dos campeones, considerados entre los más grandes en la historia del boxeo.

Mayweather, quien cumplirá 49 años el 24 de febrero, anunció su regreso al boxeo tras un evento de exhibición contra Mike Tyson programado para el 25 de abril. “Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, afirmó.

Pacquiao, de 47 años, expresó que la revancha es un momento esperado tanto para él como para los aficionados: “Han pasado once años desde que Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la mayor pelea de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado suficiente. Se merecen esta revancha”.

Suspenden clases en Aldama por hechos de inseguridad

