Me siento profundamente orgulloso de los agentes que desarticularon el narcolaboratorio de El Pinal: César Jáuregui

Viernes 16 de octubre de 2026

César Jáuregui Moreno afirmó sentirse profundamente orgulloso de la actuación de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participaron en la desarticulación del narcolaboratorio de El Pinal, una operación que, aseguró, representa uno de los acontecimientos más importantes de su paso por la Fiscalía General del Estado.

Durante una entrevista concedida esta mañana al periodista Jorge Sánchez, Jáuregui destacó el valor de los agentes que participaron en el operativo y recordó especialmente a los dos elementos de la corporación que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

“Las personas que tienen más mérito en esto son las que estuvieron en campo. Son los agentes de la Agencia Estatal de Investigación que se la rifaron y que fueron hasta el final”, expresó.

Señaló que, de acuerdo con los peritajes realizados por la Fiscalía General de la República, en el lugar fueron aseguradas dos toneladas de metanfetaminas, lo que permitió evitar que millones de dosis de droga llegaran a las calles y pusieran en riesgo a las familias.

Jáuregui sostuvo que la desarticulación del narcolaboratorio constituye una muestra del trabajo que realizan diariamente cientos de elementos de la Fiscalía, quienes arriesgan su integridad y su vida para combatir a las organizaciones criminales.

“Simple y sencillamente por honrar la memoria de quienes, en el ejercicio de su deber, perdieron la vida, debemos estar agradecidos con cientos de gentes que todos los días en la Fiscalía General del Estado ponen en riesgo su vida”, manifestó.

En relación con las investigaciones derivadas de los acontecimientos de El Pinal, recordó que desde el primer momento asumió la responsabilidad política y presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, aclaró que las carpetas abiertas corresponden a investigaciones sobre los hechos y que en ninguna de ellas ha tenido carácter de indiciado, por lo que su comparecencia ante la Fiscalía General de la República, en Ciudad Juárez, fue únicamente como testigo.

Jáuregui consideró que estos asuntos no deben utilizarse para confundir a la opinión pública ni para desacreditar políticamente una operación que permitió desarticular un importante centro de producción de drogas.

Finalmente, reiteró que el verdadero reconocimiento debe ser para quienes estuvieron directamente en el operativo, especialmente para los agentes que perdieron la vida.

“Lo que hicieron en El Pinal los elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía, yo personalmente lo voy a llevar como una de las cosas que en el ejercicio de mi función pública me hace sentir más orgulloso”, concluyó.