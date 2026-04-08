Médico podría enfrentar hasta 50 años de prisión por muertes vinculadas a sueros contaminados en Hermosillo

Miércoles 8 de abril de 2026

El médico Jesús Maximiano “N” podría enfrentar penas que van desde 3 hasta 50 años de prisión, dependiendo de la clasificación legal que determine la Fiscalía tras la muerte de al menos siete u ocho personas en Hermosillo, Sonora, presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados contaminados.

En un primer escenario, el caso podría configurarse como homicidio culposo, es decir, sin intención de causar la muerte pero derivado de negligencia o imprudencia. Bajo esta figura, la ley contempla penas de 3 a 10 años de cárcel por cada víctima, lo que podría elevar significativamente la condena total debido al número de afectados.

Sin embargo, si la Fiscalía acredita que el médico conocía los riesgos de los tratamientos y aun así decidió aplicarlos, el delito podría reclasificarse como homicidio con dolo eventual, lo que incrementaría las penas a un rango de 20 a 50 años de prisión.

Dado que existen múltiples víctimas, las condenas pueden acumularse o agravarse, dependiendo del resultado de las investigaciones y de la resolución judicial.

El médico continúa prófugo, mientras que la clínica fue clausurada. De manera paralela, avanzan las investigaciones penales y sanitarias para determinar el grado de responsabilidad en esta serie de fallecimientos.