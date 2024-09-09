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Martes 1ro de septiembre de 2026

Mega apagón afecta cuatro estados del sureste; CFE restablece servicio tras siete horas

Ciudad de México.- Un apagón masivo dejó sin energía eléctrica durante varias horas a distintas zonas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, luego de registrarse afectaciones en dos líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las interrupciones comenzaron alrededor de las 8:00 de la noche del lunes, mientras que la CFE informó posteriormente que dos líneas de alta tensión habían quedado fuera de operación.

Personal especializado acudió al sitio para sustituir aisladores dañados y reparar la infraestructura. De acuerdo con la información difundida, la afectación habría sido provocada por actos de vandalismo.

Después de aproximadamente siete horas de trabajos, a las 3:08 de la madrugada de este martes, la CFE informó que había sido restablecido el 100 por ciento del suministro eléctrico a los usuarios afectados.

Una de las ciudades con mayores afectaciones fue Cancún, donde más de 20 regiones y supermanzanas reportaron cortes de electricidad, en medio de temperaturas que alcanzaron hasta los 37 grados.

Ante la falta de funcionamiento de semáforos, autoridades desplegaron policías y agentes de tránsito para controlar la circulación, además de reforzar los patrullajes nocturnos para prevenir robos y saqueos.

Hasta el momento no se ha precisado el número total de usuarios afectados por el apagón.

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