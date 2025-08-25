Chihuahua

Mega glorieta desfogará tráfico en Distribuidor de la Fuerza Aérea

El puente elevado conectará la Carretera Aldama en ambos sentidos —este a oeste y viceversa— permitiendo un flujo continuo de automóviles para quienes transitan entre la capital y la zona de Aldama, sin embargo, la parte inferior no tendrá semáforos, sino una mega glorieta.

Debajo de esta infraestructura se habilitará una glorieta de grandes dimensiones, que tendrá como función principal distribuir el tráfico hacia diferentes puntos:

Incorporación a la avenida Fuerza Aérea con dirección al Aeropuerto Internacional de Chihuahua.

Acceso hacia el relleno sanitario municipal.

Retorno o incorporación a la Carretera Aldama para quienes provienen de la Fuerza Aérea.

Adicionalmente, el diseño incluye zonas peatonales, lo que permitirá un cruce seguro y ordenado para los transeúntes.

El distribuidor vial responde a la creciente demanda de movilidad en la zona, considerada una de las principales entradas y salidas de la ciudad. La integración de una glorieta bajo el puente no solo permitirá agilizar el tránsito vehicular, sino que también reducirá los puntos de congestión que actualmente se registran en el cruce.

El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU. por crimen organizado

Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu

Federación castiga a Chihuahua con recortes a carreteras: Pérez Pavía
Dispara Trump deportaciones a 1,500 por día
Grupo armado intercepta y golpea a policías estatales en Balleza; los liberan horas después
Llaman Brasil y México a asumir urgencia climática
Conoce cráteres de la Luna en la "Noche de Telescopios" en El Reliz
Critica Snoop Dogg inclusión LGBTQ+ en cintas infantiles
Pronostica Protección Civil lluvias en gran parte del estado a partir de mañana
Confesó El Mayo que sobornó a políticos y policías en México

Escucha Síndica a vecinos de la colonia 20 Aniversario
Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial
Pedirá Fiscalía ficha roja para responsables de Grupo Pacheco