Mega glorieta desfogará tráfico en Distribuidor de la Fuerza Aérea

Lunes 25 de agosto de 2025

El puente elevado conectará la Carretera Aldama en ambos sentidos —este a oeste y viceversa— permitiendo un flujo continuo de automóviles para quienes transitan entre la capital y la zona de Aldama, sin embargo, la parte inferior no tendrá semáforos, sino una mega glorieta.

Debajo de esta infraestructura se habilitará una glorieta de grandes dimensiones, que tendrá como función principal distribuir el tráfico hacia diferentes puntos:

Incorporación a la avenida Fuerza Aérea con dirección al Aeropuerto Internacional de Chihuahua.

Acceso hacia el relleno sanitario municipal.

Retorno o incorporación a la Carretera Aldama para quienes provienen de la Fuerza Aérea.

Adicionalmente, el diseño incluye zonas peatonales, lo que permitirá un cruce seguro y ordenado para los transeúntes.

El distribuidor vial responde a la creciente demanda de movilidad en la zona, considerada una de las principales entradas y salidas de la ciudad. La integración de una glorieta bajo el puente no solo permitirá agilizar el tránsito vehicular, sino que también reducirá los puntos de congestión que actualmente se registran en el cruce.