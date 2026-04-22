Megaoperativo militar en Durango; buscan a “El Guano” Guzmán

Miércoles 22 de abril de 2026

Durango.– Un fuerte despliegue de fuerzas federales se registró este miércoles en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Tamazula, en la sierra de Durango, donde habitantes reportaron la presencia de helicópteros y unidades terrestres.

De acuerdo con reportes locales, desde temprana hora se observaron aeronaves tipo Black Hawk provenientes de Sinaloa, así como patrullajes en caminos serranos, lo que generó expectación e inquietud entre la población.

Aunque no existe información oficial, versiones extraoficiales señalan que el operativo estaría enfocado en la búsqueda de Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera.

Hasta el momento, autoridades federales y estatales no han confirmado detenciones, aseguramientos o enfrentamientos derivados de este despliegue, considerado estratégico por realizarse en una zona clave del llamado “Triángulo Dorado”, donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Este tipo de movilización recuerda operativos similares realizados en diciembre de 2025 en la misma región, cuando fuerzas federales implementaron acciones para la captura de “El Guano”.