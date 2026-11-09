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Lunes 9 de noviembre de 2026

Meghan Markle estaría dispuesta a colaborar con el FBI ante acusaciones contra su padre

Estados Unidos.- Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, estaría dispuesta a colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o cualquier otra autoridad que requiera su participación en las investigaciones relacionadas con las acusaciones contra su padre, Thomas Markle Sr., según información atribuida a la revista People.

De acuerdo con el reporte, Meghan, quien mantiene una relación distante con su padre desde hace varios años, expresó el pasado 23 de octubre encontrarse “profundamente consternada” por los señalamientos que comenzaron a difundirse públicamente.

La publicación también señala que Doria Ragland, madre de Meghan y exesposa de Thomas Markle, habría colaborado con agentes federales para identificar al hombre de 82 años en imágenes incautadas durante las investigaciones.

Según la información difundida, Thomas Markle fue detenido el viernes en Florida por presuntos delitos relacionados con material de abuso sexual infantil localizado en una propiedad de su pertenencia. Posteriormente, un juez federal le habría concedido la libertad bajo fianza.

Mientras espera una nueva comparecencia judicial, el hombre permanecería en una residencia especializada en la atención de personas mayores con problemas de memoria.

Los reportes señalan que, de ser declarado culpable de los cargos atribuidos, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

Investigaciones también alcanzarían México y Filipinas

La información publicada sostiene que las investigaciones relacionadas con Thomas Markle se habrían extendido a otros países.

En México, elementos de la Guardia Nacional presuntamente realizaron un cateo a finales de octubre en una bodega que el hombre rentaba en Tijuana, donde habrían localizado material relacionado con la investigación.

Asimismo, autoridades de Filipinas habrían intervenido una propiedad vinculada con Markle en la ciudad de Cebú, donde aseguraron dispositivos electrónicos que estarían siendo analizados.

Por otra parte, el portal TMZ informó que una persona vinculada con Samantha Markle, hermanastra de Meghan, fue vista retirando pertenencias de la propiedad de Thomas en Florida.

Hasta el momento, Meghan Markle no ha emitido nuevas declaraciones públicas sobre las acusaciones, mientras que los señalamientos difundidos por medios estadounidenses permanecen sujetos a la confirmación de las autoridades correspondientes.

Las acusaciones contra Thomas Markle no constituyen una declaración de culpabilidad y deberán resolverse mediante los procedimientos judiciales aplicables.

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