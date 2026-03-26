Melania Trump presenta robot humanoide en la Casa Blanca y promueve su uso en la educación infantil

Jueves 26 de marzo de 2026

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió este miércoles al presentarse en la Casa Blanca acompañada de Figure 3, un robot humanoide con inteligencia artificial, durante una reunión con primeras damas de distintas partes del mundo. El acto formó parte de su creciente interés por impulsar el uso de la robótica en la educación infantil.

Vestida de blanco, al igual que el robot invitado, Trump ingresó al evento junto a líderes como Sara Netanyahu (Israel), Olena Zelenska (Ucrania) y Brigitte Macron (Francia), mientras una orquesta militar recibía a las asistentes. La primera dama destacó la importancia de integrar la inteligencia artificial en el desarrollo social y educativo de los niños.

Figure 3, diseñado para tareas domésticas como transportar objetos o servir bebidas, saludó en varios idiomas y dirigió algunas palabras a las invitadas. El robot llevaba grabado el nombre “MELANIA” en un costado de su cabeza, en sintonía con la estética minimalista característica de la primera dama.

Trump invitó a su audiencia a imaginar un futuro en el que los humanoides sean parte habitual del proceso formativo.

“El futuro de la IA está personificado. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que nos brindarán utilidad”, afirmó.

“Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso al conocimiento clásico, la literatura, la ciencia y el arte podría estar disponible desde la comodidad del hogar”.

Aunque Trump ha expresado entusiasmo por el potencial educativo de la IA, también ha advertido sobre la necesidad de un uso responsable. En una intervención previa, aseguró que los robots “ya están aquí” y que la tecnología debe adoptarse con una guía cuidadosa, comparándola con una estrategia de crianza equilibrada.

La visión de la primera dama coincide con una iniciativa oficial del gobierno: una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en abril pasado para impulsar colaboraciones entre el sector público y privado que permitan integrar herramientas de IA en planes educativos y capacitar a docentes. Aunque Melania Trump no forma parte formal del grupo de trabajo, aprovechó la cumbre para promover la cooperación entre empresas tecnológicas y gobiernos.

La empresa fabricante de Figure 3, Figure AI, cuenta con respaldo de corporaciones como Nvidia. No está claro si mantiene contratos con la administración federal, ya que el equipo de Trump no respondió a solicitudes de comentarios.

Un debate abierto entre especialistas

El uso de robots en la educación infantil genera opiniones divididas en la comunidad científica. Algunas investigaciones sugieren beneficios: un estudio de la Universidad de Chicago indicó que los niños presentan menos ansiedad al leer frente a un robot que frente a un docente humano, mientras otros análisis señalan que los humanoides pueden apoyar el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.

No obstante, académicos como la neurocientífica Vivienne Ming recomiendan cautela. Ming argumenta que la IA debe ser una herramienta de acompañamiento y no reemplazar el proceso creativo o crítico del estudiante.

“La IA nunca debería dar la respuesta definitiva. Los niños pueden usarla para generar ideas, pero deben elaborar sus propias soluciones”, advirtió.

Asesores de la primera dama, como Marc Beckman, han descrito a Trump como una “visionaria” en materia educativa, afirmando que su objetivo es “empoderar a los niños a través de la educación y la tecnología”.

Durante un reciente evento por el Mes de la Historia de la Mujer, Trump expresó una visión personal sobre su trabajo:

“El éxito no surge de la noche a la mañana. Lo construye un proceso largo y, a veces, desafiante. A menudo sola en la cima, sigo mi pasión, escucho mi instinto y mantengo una concentración absoluta”.